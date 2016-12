POL-EL: Meppen - Papiercontainer angezündet

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag einen Papiercontainer auf dem Parkplatz der BBS am Nagelshof in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Meppen löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

