POL-EL: Werlte - Jacke gestohlen

Werlte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag an der Hauptstraße einen Ladendiebstahl begangen. Der Mann hatte gegen 16.20 Uhr zunächst dortiges ein Modegeschäft betreten. Er nahm eine hochwertige Herrenjacke der Marke Strellson von einem Kleiderbügel, verstaute sie unter seiner Jacke und verließ zügig das Geschäft. Der Mann wurde dabei von einer Verkäuferin beobachtet. Sie sprach ihn an, konnte seine Flucht aber nicht mehr verhindern. Derselbe Mann war bereits am Vortage im Geschäft und hatte es dort ebenfalls auf eine solche Jacke abgesehen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ein Diebstahl jedoch noch rechtzeitig verhindert werden. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hat kurzes schwarzes Haar und ist offenbar südländischer Herkunft. Zur Tatzeit war der Mann mit einer roten Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

