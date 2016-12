POL-EL: Lingen - Werkzeuge gestohlen

Lingen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in ein älteres Wohnhaus an der Estringer Straße eingedrungen. Das Gebäude wird zur Zeit als Werkstatt und Lagerraum genutzt. Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Sie erbeuteten zahlreiche Werkzeuge, unter anderem einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine ein Schweißgerät, eine Poliermaschine sowie ein Radio und ein Vogelhäuschen. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen war im Vorfeld der Tat ein weinroter VW T4 aufgefallen. Möglicherweise können dessen Insassen zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell