POL-EL: Meppen - Pkw-Anhänger gestohlen

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch an der Nödiker Straße einen Autoanhänger gestohlen. Das Diebesgut der Marke Stema, Kennzeichen EL-WM 535, war auf einem Stellplatz eines dortigen Wohnhauses abgestellt. Der Anhänger hat ein blaues Planenverdeck und an der Heckklappe ist ein Aufkleber mit der Aufschrift "Team Toom" angebracht. Der Wert wird auf etwa 400 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05931)9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell