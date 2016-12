POL-EL: Haren - Einbruch in Gaststätte

Haren (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Lokal an der Emsstraße eingedrungen. Sie hebelten gegen 2 Uhr eine Seitentür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Offenbar gezielt öffneten sie im Anschluss gewaltsam einen Geldspielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell