POL-EL: Twist - Hund auf Autobahn überfahren

Twist (ots) - Am Mittwochabend ist es auf der A31 in Höhe Twist zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund gekommen. Der ältere Golden-Retriever-Rüde lief gegen 19.30 Uhr über die Fahrbahn und wurde von einem Nissan Micra erfasst. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Hundehalter wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)87715 bei der Autobahnpolizei in Lohne zu melden.

