POL-EL: Sögel - Baucontainer aufgebrochen

Sögel (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Baucontainer an der Schlossparkstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie dabei einen Akkuschrauber, eine Flex, eine Kreissäge und eine Kaffeemaschine. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

