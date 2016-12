POL-EL: Papenburg - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Weihnachtswochenende am Burlageweg in ein Firmenfahrzeug eingebrochen. Sie schlugen die hintere Scheibe des Ford-Transporters ein und erbeuteten eine Motorsäge, ein Schutzgasschweißgerät und weitere Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell