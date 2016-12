POL-EL: Lingen - Unfall mit gestohlenem Fahrzeug

Lingen (ots) - Am Mittwochmorgen ist es gegen 7 Uhr auf einem Firmengelände an der Bernhardstraße zum Diebstahl eines Auslieferungsfahrzeuges gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 7 Uhr einen unbeobachteten Moment genutzt und entwendete den Transporter der Marke Renault aus einer unverschlossenen Garage. Gegen 7.30 Uhr wurde das gestohlene Fahrzeug dann von einem unbeteiligten Verkehrsteilnehmer an der Straße Altbrockhausen aufgefunden. Der Dieb war offenbar aus Richtung Sandbrinkerheidestraße gekommen. In einer Rechtskurve verlor er dann die Kontrolle und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter kippte auf die Seite und blieb in einem Graben liegen. Vermutlich konnte dich der Fahrer selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und flüchtete zu Fuß. Eine Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Ergebnis. Kurz vor dem Diebstahl hatte sich auf einem benachbarten Firmengelände eine Person aufgehalten. Der etwa 20-jährige Mann stand offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er war etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er trug eine dunkle Hose und eine Kopfbedeckung, vermutlich ein Base Cap. Möglicherweise kann der Mann zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell