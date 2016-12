POL-EL: Lingen - Auto mit Golfball beschädigt

Lingen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch ist es an der Haselünner Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat dabei mit einem Golfball die rechte Rücklichtabdeckung eines schwarzen VW Golf 5 zerstört. Das Auto war vor der Hausnummer 39 geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell