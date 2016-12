POL-EL: Lingen - Blauer Dacia beschädigt

Lingen (ots) - Bereits in der Nacht vom 21.Dezember, 22.30 Uhr, auf den 22. Dezember, 10.30 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter den linken vorderen Reifen des in Höhe eines Mehrfamilienhauses an der Sollingstraße abgestellten blauen Dacia Logan. Der Reifen wies an der Außenseite einen länglichen Einschnitt / Einstich auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

