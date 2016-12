POL-EL: Hoogstede - Illegale Abfallentsorgung

Hoogstede (ots) - Bislang unbekannte Täter haben im Bereich der Altkleider- und Altglascontainer an der Straße "Am Bahnhof" illegal ihren Abfall entsorgt. Sie stellten zwei blaue Säcke mit ausgesonderte Fahrzeugteile und Elektroschrott neben die Behälter. Vermutlich ist es binnen der letzten zwei Wochen zu dem Vorfall gekommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell