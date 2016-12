POL-EL: Esterwegen - Feuer in einem Wohnhaus

Esterwegen (ots) - Am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Straße Am Wald zu einem Feuer. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatte eine 56-jährige Bewohnerin einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Der Bewohner der Obergeschosswohnung nahm Brandgeruch wahr und rannte in die Wohnung und riss den Topf vom Herd. Es kam zu einem kleineren Schwelbrand. Gebäudeschaden entstand jedoch nicht.

