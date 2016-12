POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnung

Lingen (ots) - Zwischen dem 1. Weihnachtstag, 09.30 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, verübten unbekannte Täter in der Synagogenstraße einen Einbruch in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter die Wohnungstür aufgebrochen und hatten sich Zutritt zu den Räumen verschafft. Offensichtlich wurde nichts gestohlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell