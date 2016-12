POL-EL: Papenburg - Einbruch in Bäckerei

Papenburg (ots) - Zwischen Heiligabend, 14.30 Uhr, und Dienstag, 04.20 Uhr, haben unbekannte Täter in der Kirchstraße bei einer Bäckereifiliale in einem Verbrauchermarkt einen Einbruch begangen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter einen Seiteneingang zum Gebäude aufgebrochen und waren eingestiegen. Im Gebäude durchsuchten sie die Räume und brachen eine Metallkassette auf, in der sich Bargeld befand. Mit dem Geld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell