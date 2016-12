POL-EL: Aschendorf - Blauer Hyundai beschädigt

Aschendorf (ots) - Bereits am Dienstag, 20. Dezember, ist es auf einem Parkplatz an der Straße Am Voßschloot zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 9 und 10 Uhr wurde dabei ein blauer Hyundai angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell