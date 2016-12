POL-EL: Aschendorf - Geldabheber meldet sich nach Veröffentlichung seines Fotos

Aschendorf (ots) - Der unbekannte Geldabheber, den die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto einer Überwachungskamera gesucht hat, hat sich bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus Papenburg. Nachdem das Bild am Donnerstag vor Weihnachten veröffentlicht worden war, war der Mann bei der Polizei erschienen und hatte sich gestellt. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, die EC-Karte gefunden zu haben und mit dieser zwei Abhebungen von jeweils 500 Euro getätigt zu haben. Den Einbruch in die Firma zwischen Freitag, 02. Dezember, und Sonntag, 04. Dezember, in Aschendorf in der Hüntestraße gab der Mann nicht zu. Dort war unter anderem eine EC-Karte entwendet. Bei den Geldabhebungen wurde der Täter fotografiert. Durch das zuständige Amtsgericht wurde ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

