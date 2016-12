POL-EL: Lingen - Unfallzeugen gesucht

Lingen (ots) - Bereits am Freitagmorgen ist es auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt. Ein Opel Astra und ein VW Golf stießen dabei im Kreuzungsbereich zum Schwarzen Weg / Östliche Stadtflur zusammen. Die Fahrer der Autos gaben jeweils an, bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zur Sachverhaltsklärung werden dringend Zeugen benötigt. Insbesondere ein Lkw-Fahrer, der den Vorfall beobachtet haben dürfte, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell