POL-EL: Aschendorf - Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtig

Aschendorf (ots) - Bereits am Samstagnachmittag, 17. Dezember, ist es am Kreisverkehr der Rheder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer befuhr gegen 15 Uhr, mit angehängtem Kinderanhänger, den Kreisverkehr in Richtung der Straße Emsauen. Der Fahrer eines ebenfalls im Kreisverkehr befindlichen Autos mit Anhänger, übersah beim Ausfahren den von rechts kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Rhede fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Auto, nimmt die Polizei Papenburg unter (04961)6260 entgegen.

