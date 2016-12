POL-EL: Lingen - Radbolzen gelöst

Lingen (ots) - In der Nacht zum vergangenen Freitag haben bislang unbekannte Täter sämtliche Bolzen des vorderen linken Rades eines Opel Astra gelöst. Das Auto war auf dem Wendeplatz der Alten Josefstraße geparkt. Der Eigentümer des Fahrzeuges bemerkte die Manipulation am darauffolgenden Morgen zunächst nicht. Erst während der Fahrt stellte er fest, dass etwas nicht stimmte. In einer Fachwerkstatt teilte man ihm dann mit, dass die Bolzen offenbar mutwillig gelöst worden sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell