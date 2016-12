POL-EL: Lingen - Unfallflucht

Lingen (ots) - Am Dienstag, 20. Dezember, ist es auf dem Parkplatz der Stadtwerke an der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 19 und 22 Uhr wurde dabei ein dort ordnungsgemäß geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Parkplatz wird in den Abendstunden gerne durch Besucher des Kinos oder des Theaters genutzt. Möglicherweise wurde der Vorfall durch Zeugen beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell