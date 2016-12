POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnung

Bad Bentheim (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Montagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung in der Straße An der Diana eingedrungen. Sie brachen eine Balkontür auf und durchsuchten mehrere Wohnräume nach Wertsachen. Ob sie etwas erbeuten konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugenn werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell