POL-EL: Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus an der Wangerooger Straße eingedrungen. Zwischen 14.30 und 18 Uhr versuchten sie zunächst eine Terrassentür aufzubrechen. Weil ihnen dies nicht gelang, brachen sie ein daneben liegendes Fenster auf und gelangten dadurch ins Gebäude. Nennenswertes Diebesgut erlangten sie nach ersten Erkenntnissen nicht. Der angerichtete Gesamtschaden wird allerdings auch etwa 600 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

