POL-EL: Salzbergen - Brand in Badezimmer

Salzbergen (ots) - Am frühen Montagmorgen ist es in einer Doppelhaushälfte an der Rheiner Straße zum Brand in einem Badezimmer gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 6 Uhr war der 71-jährige Bewohner des Hauses auf Brandgeruch aufmerksam geworden. Bei entsprechender Nachschau stelle er fest, dass sich in seinem Badezimmer Flammen ausgebreitet hatten. Er brachte sich in Sicherheit und wählte den Notruf. Die Feuerwehr Salzbergen war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell