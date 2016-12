POL-EL: Lingen - Zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lingen (ots) - Zwei Alkoholfahrten beendete die Polizei Lingen an den ersten Weihnachtstagen: Am Heiligabend stellte eine Polizeistreife um 15:10 Uhr bei einem 76jährigen Autofahrer einen Alkoholwert von 1,86 Promille fest. Der Mann war zuvor mit seinem Skoda auf der Wilhelmstraße unterwegs als er den Polizeibeamten auffiel. Ein weiterer Autofahrer ging der Polizei in der Nacht zu Sonntag ins Netz. An der Waldstraße geriet der 22jährige um 02:25 Uhr in eine Polizeikontrolle. Bei einer Überprüfung wurde ein Alkoholwert von 1,36 Promille festgestellt. Beiden Autofahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Führerscheine wurden sichergestellt und bis auf Weiteres dürfen beide Männer nun keine Fahrzeuge mehr führen. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell