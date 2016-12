POL-EL: Sögel - Widerstand nach Alkoholfahrt

Sögel (ots) - Am Samstagmorgen um 07:30 Uhr sollte ein 25jähriger Autofahrer in der Johann-Ev.-Holzer-Straße von der Polizei angehalten werden um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Kontrolle versuchte er sich durch Flucht zu entziehen. Hierbei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet und es ist wohl nur dem Zufall zu verdanken, dass bei der Flucht niemand gefährdet wurde. Der Polizeistreife gelang es dennoch den Autofahrer anzuhalten und die Fahrt zu beenden. Es wurde festgestellt, dass der Autofahrer unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der 25jährige leistete aktiv Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Die notwendige Blutprobe musste unter Zwangsanwendung und Gegenwehr entnommen werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der renitente 25jährige Mann anschließend bis zu seiner Beruhigung in Gewahrsam genommen.

