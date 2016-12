POL-EL: Lingen - Täter nach Vandalismus gestellt

Lingen (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der Nacht zum Sonntag zwei 31jährige Männer nach einer Sachbeschädigung stellen. Der Zeuge hatte gegen Mitternacht bemerkt, dass zwei Täter ein Schild eines Beerdigungsinstitutes an der Waldstraße abgerissen und auf die Straße geworfen hatten. Er verständigte die Polizei und folgte den Tätern, die zu Fuß unterwegs waren. Am Kino konnten beide Männder schließlich von einer Polizeistreife gestellt werden. Nach ihrer Personalienfeststellung müssen sie sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

