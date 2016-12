POL-EL: Papenburg - Küchenbrand

Papenburg (ots) - In einem Zweiparteienhaus am Mittelkanal links kam es am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr zu einem Küchenbrand, der glimpflich verlief. Der Hausbewohner selbst entdeckte das Feuer in der Küche und alarmierte die Feuerwehr. Bei den Löscharbeiten stellte sich dann ein vergessener Topf als Ursache heraus. Dieser war auf dem eingeschalteten Herd in Flammen geraten. Durch die starke Rauchentwicklung konnte die Haushälfte in Nacht zu Heiligabend nicht mehr bewohnt bleiben. Die Bewohner wurden von Freunden aufgenommen. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte nach Einschätzung der Polizei einen größeren Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell