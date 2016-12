POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung eines Fahnenmastes

Haselünne (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf dem Mühlenplatz der Bushaltestelle "Busemühle" an der Haselünner Straße in Herzlake ein Fahnenmast mutwillig abgebrochen. Der drei Meter hohe Mast aus Holz wurde dabei erheblich beschädigt und kann nicht mehr verwendet werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Haselünne unter der Telefonnummer 05961-955820 zu melden.

