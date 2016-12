POL-EL: Lingen - Fluchtversuch wegen Drogenbesitz und Diebstahl

Lingen (ots) - Ein 15jähriger Radfahrer hat in der Nacht zu Samstag um 01:10 Uhr versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Aufgrund seiner fehlenden Beleuchtung sollte der Radfahrer in der Wilhelm-Berning-Straße angehalten werden. Statt zu halten versuchte er vor den Polizeibeamten zu flüchten. Im Rahmen der Verfolgung konnte er jedoch gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad vermutlich zuvor gestohlen wurde. Zudem wurde eine geringe Menge Marihuana beim 15jährigen aufgefunden. Der alkoholisierte Jugendliche wurde danach zur Polizeiwache gebracht und dort von seinen Eltern abgeholt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahl und wegen Drogenbesitz verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell