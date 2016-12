POL-EL: Spelle - Wohnhaus gerät in Brand

Spelle (ots) - Am Donnerstag gegen 15.00 Uhr geriet im Lünner Wohngebiet Wintermannshof an einem Kamin ein Ofenrohr in Brand. Das Feuer griff auf das Holzhaus und das Dach über. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Das Haus ist zur Zeit nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell