POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots) - Zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr und Donnerstag, 15.10 Uhr, haben unbekannte Täter in der Gierenbergstraße einen Einbruch in ein Wohnhaus verübt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter eine Terrassentür aufgebrochen und waren in das Haus Eingestiegen. Sie durchsuchten die Räume und durchwühlten die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

