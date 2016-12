POL-EL: Bawinkel - Bundesstraße nach Brand in Flüchtlingsunterkunft wieder frei gegeben

Bawinkel (ots) - Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten konnte die Sperrung der Bundesstraße 213 in Bawinkel gegen 14.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Wie bereits gemeldet war es in der Nacht zum Donnerstag gegen 03.10 Uhr an der Haselünner Straße (Bundesstraße 213) in einer Asylbewerberunterkunft (ehemalige Gaststätte) zu einem Feuer gekommen. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei stellte ein Asylbewerber gegen 03.10 Uhr Rauch fest und der Strom war ausgefallen. Die neun Bewohner der Unterkunft im Alter zwischen 22 und 26 Jahren konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Sie wurden durch Mitarbeiter der Gemeinde in anderen Unterkünften untergebracht. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Schwelbrand, der offensichtlich durch einen technischen Defekt der Elektroanlage im Bereich der ehemaligen Thekenanlage im Erdgeschoss entstanden war, ablöschen. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung wurde die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Da das Feuer immer wieder aufflammte dauerten die Löscharbeiten bis zum Nachmittag. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor.

