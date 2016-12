POL-EL: Emsbüren - Wem gehört getöteter Schäferhund?

Emsbüren (ots) - Bereits am Dienstag gegen 18.00 Uhr kam es auf dem Napoleondamm (Kreisstraße 327) in Fahrtrichtung Salzbergen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schäferhund. Der Hund wurde dabei getötet und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Hund hatte weder Steuermarke noch einen Chip. Er wurde durch den Bauhof der Gemeinde Emsbüren abgeholt und zur Tierkörperbeseitigung Brögbern gebracht. Da der Unfallort an die Ortsteile Ahlde und Mehringen grenzt könnte der Hundehalter auch dort wohnen. Der Hundehalter und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer (05976) 1088 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell