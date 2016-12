POL-EL: Thuine - Auto beschädigt

Thuine (ots) - Am Donnerstag zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr hat am Markt auf dem Parkplatz eine 55-jährige Autofahrerin einen schwarzen BMW vorwärts vor dem Bettengeschäft Thünemann geparkt. In diesem Zeitraum ist ein unbekannter Täter aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem spitzen Gegenstand an der linken Fahrzeugseite vorbeigegangen und hat hier in einer Höhe 85 Zentimetern einen etwa zwei Meter langen, tiefen Lackkratzer verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell