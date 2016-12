POL-EL: Aschendorf - Wer kennt den Geldabheber?

Das Foto des Mannes wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Ein richterlicher Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. Bild-Infos Download

Zwischen Freitag, 02. Dezember, und Sonntag, 04. Dezember, kam es in der Hüntestraße in Aschendorf zu einem Firmeneinbruch. Unter anderem wurde von dem Täter eine EC-Karte entwendet. Bereits am 02. Dezember gegen 18.20 Uhr kam es zu zwei Geldabhebungen an einem Geldautomaten einer Bank am Obenende in Papenburg, wobei jeweils 500 Euro abgehoben wurden. Bei den Geldabhebungen wurde der bislang unbekannte Täter fotografiert. Durch das zuständige Amtsgericht wurde jetzt ein Beschluss für eine Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.

