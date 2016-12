POL-EL: Lathen - Diebstahl aus Garage

Lathen (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es in der Straße "Thran" zu einem Diebstahl aus einer Garage. Entwendet wurde ein 26er Mountainbike der Marke Pegasus, zwei Schutzhelme (blau und blau-weiß) sowie ein Luftdruckkompressor der Marke Güde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer (05933) 8847 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell