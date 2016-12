POL-EL: Papenburg - Polizei sucht nach Körperverletzungen nach Zeugen

Papenburg (ots) - Am Sonntag gegen 01.35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 70 in Höhe eines dortigen Autohauses zu einer Körperverletzung. Ein 31-jähriger Mann aus Papenburg betrat im alkoholisierten Zustand die Fahrbahn und versuchte einen in Richtung Leer fahrenden Pkw anzuhalten. Hierbei schlug er auch gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Mit dem Fahrer eines dann nachfolgend angehaltenen Pkw geriet der Papenburger in Streit und es kam zu einem Gerangel. Der Papenburger fiel auf die Straße und blieb liegen. Der Fahrer des Autos zog den 31-Jährigen von der Fahrbahn auf den Fußweg. Auch die Beifahrerin stieg aus diesem Fahrzeug aus. Nachdem der Papenburger auf den Fußweg gezogen worden war, stiegen beide Person in den Pkw und fuhren in Richtung Leer davon. Der 31-Jährige Papenburger blieb auf dem Fußweg liegen. Die Polizei sucht Zeugen die konkrete Angaben zum Kennzeichen bzw. zum Pkw des unbekannten Fahrers machen können. Der Pkw wurde von Zeugen als älterer dunkler Kombi mit dem Kennzeichenfragment LER beschrieben. Der Fahrer soll Mitte 20 Jahre sein und etwa 1,75 Meter groß sein und trug einen Dreitagebart und ein Cappy. Die Beifahrerin soll Anfang 20 Jahre alt gewesen sein und hatte lange blonde lockige Haare und trug eine Brille. Der 31jährige Papenburger wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Marienkrankenhaus Papenburg gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell