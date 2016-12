POL-EL: Lathen - Güterzug prallt gegen Zuckerrübenanhänger

Lathen (ots) - Am Mittwoch gegen 15.50 Uhr kam es am Bahnübergang an der Landesstraße 53 (Niederlangener Straße zu einem Zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Zuckerrübenanhänger. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 25-jähriger Mann mit einer Zugmaschine und einem mit Zuckerrüben beladenen Anhänger die Landesstraße 53 von der B 70 kommend in Richtung Autobahn. Auf dem Bahnübergang kommt es an der Anhängerdeichsel zu einem Schaden, so dass der Anhänger im Gleisbett stehen bleibt. Der 25-Jährige kann die Zugmaschine noch von den Schienen fahren und stellt sie hinter dem Bahnübergang ab. In diesem Moment schließt sich die Schrankenanlage und es naht aus Richtung Emden ein unbeladener Güterzug heran. Trotz Vollbremsung kann der Lokführer einen Zusammenstoß mit dem Anhänger nicht vermeiden und kam erst 50 Meter hinter dem Bahnübergang zum Stillstand. Der Lokführer blieb unverletzt. Am Triebwagen und am Anhänger entstanden erhebliche Sachschäden. Der Triebwagen ist nicht mehr fahrbereit. Die Bahnstrecke wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Die erforderlichen Arbeiten am Gleisbett dauerten bis gegen Mitternacht. Die Bahnstrecke wurde wieder frei gegeben. Während der Sperrung des Überganges kam es zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Unfall an einem geparkten Auto. Unfallort ist die Einmündung Niederlangener Straße/ Ecke Melstruper Straße, in Richtung B 70 vor den Bahngleisen. Der Pkw stand auf dem Seitenstreifen unmittelbar vor der Einmündung. Anhand der großen Beschädigung am Pkw an der vorderen, linke Seite müsste ein größeres Fahrzeug beim Rückwärtsfahren oder beim Vorbeifahren mit dem Pkw kollidiert sein. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.

