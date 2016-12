POL-EL: Nordhorn - Auto beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Montag parkte in der Zeit von 07.45 Uhr bis 11.00 Uhr ein hellblauer Hyundai an der Bentheimer Straße auf dem Parkplatz beim ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Nino. Der Wagen stand direkt neben der Einfahrt zum Parkplatz. Ein bisher unbekannter Fahrer streifte mit einem Fahrzeug den abgestellten Pkw an der linken hinteren Fahrzeugecke. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell