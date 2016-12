POL-EL: Bad Bentheim - 92-jährige Frau nach Brand mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Bad Bentheim (ots) - Durch ein Feuer in einer Küche in einem Einfamilienhaus an der Straße Am Gymnasium wurde am Mittwoch eine 92-jährige Frau verletzt und musste ins Klinikum nach Nordhorn eingeliefert werden. Der Brand war gegen 10.40 Uhr festgestellt worden. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bentheim stand die gesamte Küchenzeile in Brand. Nach den ersten Feststellungen dürfte das Feuer durch einen Wasserkocher entstanden sein, der auf einer Herdplatte stand. Die Bewohnerin zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Küche brannte komplett aus, das gesamte Haus wurde durch Ruß und Qualm in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell