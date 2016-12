POL-EL: Haren - Auto beschädigt

Haren (ots) - Am Montag zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr wurde durch einen unbekannten Autofahrer in der Rütenbrocker Straße der linke Außenspiegel eines am rechten Straßenrand geparkten Autos abgefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell