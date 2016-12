POL-EL: Thuine - Autos beschädigt

Thuine (ots) - Am Dienstag zwischen 08.00 und 09.10 Uhr wurde in der Straße Am Heiligen Baum ein schwarzer BMW von einem unbekannten Autofahrer beim Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Am Mittwoch zwischen 10.25 und 11.05 Uhr wurde ebenfalls Am Heiligen Baum ein geparkter Ford Kuga beschädigt. Beim verursachenden Pkw wurde die Rückbeleuchtung beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer (05902) 93130 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell