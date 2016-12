POL-EL: Lingen - Fahrraddiebe flüchten und lassen zwei Räder zurück

Das Foto zeigt das sichergestellte Fahrrad der Marke Kreidler. Bild-Infos Download

Nicht schlecht staunte ein 31-jähriger Mann aus Lingen, als er am Donnerstagabend gegen 22.00 Uhr in der Innenstadt einen jungen Mann sah, der mit seinem zuvor gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Der 31-Jährige hielt sich mit drei Bekannten auf dem Weihnachtsmarkt auf. Als er sich auf dem Nachhausweg befand, sah er drei junge Männer auf Fahrrädern. Eines dieser Fahrräder war dem Mann am Tag zuvor gestohlen worden. Als er den jungen Mann und seine beiden Begleiter ansprach, flüchteten diese und ließen das Fahrrad des Mannes und ein weiteres Rad der Marke Kreidler zurück. Das schwarze Fahrrad der Marke Kreidler Silver Class SLT hat einen auffälligen Ledersattel und dürfte nach Ansicht der Polizei ebenfalls gestohlen worden sein. Bei den Tätern handelt es sich um drei Jugendliche im Alter zwischen 17 und 20 Jahre, allesamt dunkel gekleidet. Einer hatte eine auffällig lange Nase und Gesichtsakne. Der Eigentümer des Fahrrades der Marke Kreidler und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell