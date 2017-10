POL-AUR: Berumbur - Kennzeichen geklaut; Norderney - Einbruch in Gaststätte

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Kennzeichen geklaut: Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 8:30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, in Berumbur das Kennzeichen AUR-AM 794. Hinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen, Telefon 04931 9210.

Norderney - Einbruch in Gaststätte: Auf Norderney sind Unbekannte am Montag zwischen 14:50 Uhr und Dienstag 2:30 Uhr in eine Gaststätte Am Kurplatz eingebrochen. Die Täter durchsuchten das Innere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstand aber Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

