POL-AUR: Großefehn - Reifen zerstochen; Aurich - Auto angefahren und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Reifen zerstochen: Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag Reifen eines Citroen beschädigt. Abgestellt war das Auto in der Straße Groot Deep in Großefehn. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04943 3970.

Aurich - Auto angefahren und geflüchtet: Ein Unbekannter beschädigte am heutigen Dienstag in Aurich zwischen 7:30 Uhr und 10 Uhr beim Aus- oder Einparken auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hafenstraße einen roten Dacia. Danach entfernte er sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

