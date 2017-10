POL-AUR: Marienhafe - Feuer vor Wohnhaus

Altkreis Norden (ots) - Marienhafe - Feuer vor Wohnhaus

Unbekannte haben am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 6 Uhr und 9 Uhr vor einem Haus im Alten Postweg in Marienhafe ein Feuer entzündet. Eine Bewohnerin hatte am Morgen Brandgeruch in der Wohnung wahrgenommen und beim Blick vor die Haustür die Spuren des erloschenen Feuers vor dem Haus entdeckt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

