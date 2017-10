POL-AUR: Norden - Hotelgäste ohne zu zahlen abgereist

Altkreis Norden (ots) - Norden - Hotelgäste ohne zu zahlen abgereist

Die Polizei in Norden sucht ein Paar, das sich im Zeitraum von Freitag, 29. September, bis Samstag, 07. Oktober, Gast in einem Greetsieler Hotel war. Der Mann und die Frau verließen das Hotel unbemerkt am Samstag, ohne die Rechnung zu begleichen. Bekannt ist, dass die beiden in einem silberfarbenen Audi mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs sind.

Durch die Mitarbeiter des Hotels konnten die Personen beschrieben werden.

Weibliche Person: ca. 27 - 35 Jahre alt ca. 166 cm groß korpulent, rundes Gesicht schwarze glatte Haare Brillenträgerin

Männliche Person: über 30 Jahre alt ca. 170 cm groß korpulent mit "Bachschürze" gekrümmter Gang 3-Tage-Bart

Hinweise zu den beiden Personen und deren Aufenthalt nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

