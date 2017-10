POL-AUR: Norden - Auto beschädigt; Pewsum - Lampenbügel geklaut; Krummhörn - Rüttelplatte gestohlen; Norden - Spaghetti gegessen und nicht bezahlt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auto beschädigt: Unbekannte haben in der Nacht zu Montag die Scheibe eines schwarzen Hyundais beschädigt, der in der Straße Große Hinterlohe in Norden abgestellt war. Ein Zeuge hatte die Sachbeschädigung gegen 4:30 Uhr bemerkt und die Polizei informiert. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei entgegen unter 04931 9210.

Pewsum - Lampenbügel geklaut: In der Krummhörn haben Unbekannte zwischen Sonntag, 16:30 Uhr, und Montag, 4:45 Uhr, einen Lampenbügel von einer Zugmaschine geklaut. Abgestellt war das Fahrzeug in der Adolf-Köppe-Straße auf Höhe der Firma Janssen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 04931 9210.

Krummhörn - Rüttelplatte gestohlen: Unbekannte haben zwischen Montag, 2. Oktober, 12 Uhr, und Montag, 9. Oktober, 9 Uhr, in der Krummhörn eine Rüttelplatte gestohlen. Diese befand sich auf einem Gelände in der Straße Laugustrot und war zusätzlich gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Spaghetti gegessen und nicht bezahlt: In Norden ließ sich am Sonntagabend gegen 20 Uhr ein Mann in einem italienischen Restaurant eine Portion Spaghetti Bolognese und zwei Bier schmecken. Im Anschluss konnte der 24jährige Norder sein Abendbrot nicht bezahlen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

