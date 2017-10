POL-AUR: Aurich - Versuchter Einbruch in Kindergarten; Großefehn - Geld geklaut

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Unbekannte haben in der vergangenen Woche erfolglos versucht, sich Zutritt zum Kindergarten Finkennüst zu verschaffen, der in dieser Zeit geschlossen war. Am Montagmorgen hatten Mitarbeiter entsprechende Spuren entdeckt und die Polizei verständigt. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die in der Breslauer Straße etwas bemerkt haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 05941 606 215.

Großefehn - Geld geklaut

Sonntagmorgen gegen 4:15 Uhr wurde einem 18jährigen Mann aus Großefehn Geld gestohlen. Der Mann hatte sein Portemonnaie auf dem Bürgersteig gegenüber eines Tanzlokals in der Kanalstraße Süd in Großefehn geöffnet, um den Inhalt zu prüfen. Ein Unbekannter nutzte den Moment, um ihm sein Geld zu entwenden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

